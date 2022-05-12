Son dakika! Karakola havan mermisi düştü! Yaralı askerler var!

Son dakika! Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki arazi alanlarına düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir." ifadelerine yer verildi.

detaylar gelecek...