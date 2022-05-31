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  3. Son dakika! Karar kesinleşti, dosya infaza gönderildi: Kaftancıoğlu adliyeye gidecek

Son dakika! Karar kesinleşti, dosya infaza gönderildi: Kaftancıoğlu adliyeye gidecek

Son dakika! CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun bugün saat 11:30’da infaz işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gideceği öğrenildi.

Son dakika! Karar kesinleşti, dosya infaza gönderildi: Kaftancıoğlu adliyeye gidecek

Son dakika! Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012’deki sosyal medya paylaşımlarına verilen hapis cezasının bir bölümünü onaylayarak, 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Canan Kaftancıoğlu'na  "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onamıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onanmıştı.

Son dakika! Karar kesinleşti, dosya infaza gönderildi: Kaftancıoğlu adliyeye gidecek

KAFTANCIOĞLU ADLİYEYE GİDECEK

Edinilen bilgilere göre; İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşti ve mahkeme kararı infaza gönderildi.
 
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun bugün saat 11:30’da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gideceği öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun prosedür gereği cezaevine girip aynı gün içinde çıkması bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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