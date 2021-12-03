Son dakika | Kararını verdi! UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

Son dakika haberi... UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin belirlediği ihlali ortadan kaldırdığını ve istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

UEFA, geçen yıl 30 Eylül'de süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi sebebiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını duyurmuş, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtilmişti.

Beşiktaş'ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) haziran ayında yaptığı itiraz kısmen kabul edilmişti.