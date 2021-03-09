Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdı

FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme sanıklara verilen cezaları açıkladı. Buna göre Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastı davasında 3 sanık ikişer kez, 2 sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Karlov suikastı davasında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

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