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  3. Son dakika... Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Son dakika... Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Son dakika... Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Son dakika... Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
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