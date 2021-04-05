Son dakika... Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Son dakika... Kasımpaşa'da attığı enfes gol ile Beşiktaş maçının kazanılmasını sağlayan Aytaç Kara, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirme ile kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada," Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı" denildi.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara neden kadro dışı kaldı, bırakıldı?