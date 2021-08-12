Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

Son dakika... Karadeniz bölgesinde sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketindeki son durumu AFAD açıkladı.

AFAD' dan yapılan açıklamada 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği anımsatılarak, "Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 VATANDAŞ KAYIP

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Öte yandan bölgede etkisini sürdüren yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesinin beklediği ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI ARTTI

Alınan son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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