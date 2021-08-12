Son dakika | Ankara Emniyet Müdürlüğünden Altındağ açıklaması: 76 şüpheli yakalandıBeşiktaş taraftarından Beinsports'a tepki! "Bülent Yıldırım varsa biz yokuz!"Eda Nur Kaplan davasında mide bulandırıcı mesajlar ortaya çıktı!Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! İşte ligde açılış haftasının hakem listesiİhtiyaç sahiplerini sevindiren haber! Tuzla'da bayat ekmekler geri dönüşüm yolunda!Son dakika | AK Parti Sözcü Çelik'ten Emirhan Yalçın öldürülmesine ilişkin açıklama: Bu hadise üzerinden provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyorApple iPhone 13 için Eylül ayını gösterdi! Farklı kamera düzeni dikkat çekiyor!Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıpGalatasaray'dan Muric harekatı! Oyuncuyu almak için girişimler başladı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

Son dakika...Sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Bartın'da kaybolan 1 kişinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

Son dakika... Karadeniz bölgesinde sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketindeki son durumu AFAD açıkladı.

AFAD' dan yapılan açıklamada 11 Ağustos 2021  Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği anımsatılarak, "Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır."  denildi. 

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 VATANDAŞ KAYIP

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Öte yandan bölgede etkisini sürdüren yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü  saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesinin beklediği ifade edildi. 

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI ARTTI

Alınan son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.  AFAD'dan saat 11.30 itibarıyla yapılan açıklamada," Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır." denildi. 

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

{TITLE_STRIP}Meteorolojiden sel baskını için uyarı geldi! O illerdeki vatandaşlar dikkatli olsun! Hava bugün nasıl olacak 12 Ağustos 2021 Perşembe?

{TITLE_STRIP}AFAD açıkladı, sel felaketinde bilanço büyüyor! İki vatandaş hayatını kaybetti!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakanlıktan sel bölgeleri için önemli uyarı!

{TITLE_STRIP}Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT