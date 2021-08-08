Son dakika! Kaymakamlık açıkladı, Şile'de denize girmek yasaklandı!

Son zamanlarda yurt genelinde yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan halk, serinlemek için denizlere akın ediyor. İstanbul'da da denize girmekiçni en çok tercih edilen bölgelerden olan Şile, meydana gelen dalga ve akıntılardan dolayı ölümlere yol açabiliyor. Pazar günü olması nedeniyle yoğun geçebileceği beklenen Şile'debeklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlık tarafından son dakika açıklaması geldi.

Şile Kaymakamlığı'ndan, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün gün boyunca denize girmek yasaklandığı belirtilen açıklamada:

"İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre;

08.08.2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.

Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır.

Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu bildirilmiştir.

Kaymakamlığımızca 08.08.2021 Pazar (bugün) Saat:09.00 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 08.08.2021 – Saat: 09.00" ifadelerine yer verildi.