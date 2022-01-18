Son dakika: Kayseri'de gece deprem oldu mu 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu 18 Ocak 2022 Salı?

Çok sayıda fay hattının geçtiği Türkiye'de yoğun olarak depremler meydana geliyor. Bu depremlerden biri de AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar da araştırmalarda bulunuyor. Peki Kayseri'de gece deprem oldu mu 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu 18 Ocak 2022 Salı? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: KAYSERİ'DE GECE DEPREM OLDU MU 2022?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde saat 02.28'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU 18 OCAK 2022 SALI?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sarıoğlan ilçesinde 18 Ocak 2022 Salı günü saat 02.28'de yerin 1.4 km altında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 23.75 km altında 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER 18 OCAK 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Ocak 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 18 OCAK 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.