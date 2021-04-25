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  3. Son dakika | Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Son dakika | Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Kayserispor'da kötü gidişat dolayısıyla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Son dakika | Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi...  Kayserispor'da kötü gidişat dolayısıyla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu bugün yapılan antrenman sonrası yönerime istifasını sundu. Kayserispor yönetimi de Hamza Hamzaoğlu'nun istifasını kabul etti.

RESMEN AÇIKLANDI

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." 

 

BU SEZON GÖREV YAPAN 4. TEKNİK ADAMDI

Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor’da bu sezon görev yapan 4. teknik adamdı. Diğerleri Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu idi.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig’de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri ekibi son olarak Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.

HAMZA HAMZAOĞLU KİMDİR?

 Eski futbolcu ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırıyordu.

Hamza Hamzaoğlu, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hamza Hamzaoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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