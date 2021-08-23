Son dakika | Kaz Dağları'nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alınan bilgilere göre Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerine uzak olduğu ancak kuvvetli rüzgarın yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığı ifade ediliyor.