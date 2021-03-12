Son dakika| Kaza geçiren Eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Karar gazetesinin haberine göre Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı Bodrum'da spor yaparken kaza geçirdi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Satıcı'nın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

OĞUZ SATICI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Oğuz Satıcı, 27 Ocak 1965’te İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamlamasının ardından lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti.

Oğuz Satıcı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

İş adamı Oğuz Satıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında?