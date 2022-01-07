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Son dakika! Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı

Son dakika! Kazakistan'da olayların kontrol altına alındığı öğrenildi.

Son dakika! Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı

Kazakistan'da 1 Ocak 2022 tarihinde, LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılınca araçlarının yüzde 90'ı LPG'li olan Mangistau eyaletinde adeta isyan çıktı. Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde LPG fiyatına yapılan zamma karşı vatandaşların başlattığı gösteriler, daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçradı. Ülkenin geneline yayılan protestolar sonucu, hükümet istifa etti.

Son dakika! Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Halkın ayaklanması sonrası geri adım atan hükümet akaryakıt fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada," Hükümet komisyonu, Aktau kentindeki İntimak meydanında toplanan protestocularla görüştü. Görüşmede, Aktau kentindeki öncü grupla yapılan müzakereler sonucunda alınan kararlar, yani devlet şirketi Kazmunaygaz'ın sosyal sorumluluğu kapsamında Mangistav bölgesinde LPG fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceği bildirildi" ifadelerine yer verilse de, protestolar halen daha devam etmekteydi.

Son dakika! Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Son dakika bilgilerine göre; Kazakistan Devlet Televizyonu, "Anayasal düzen yeniden tesis edildi" haberini yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini duyurdu.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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