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  3. Son dakika! Kazdağları'ndaki yangın ne durumda? Orman yangınında son durum!

Son dakika! Kazdağları'ndaki yangın ne durumda? Orman yangınında son durum!

Kazdağları'nda dün çıkan yangın halen devam ediyor. Söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, sabahın ilk saatlerinde havadan da müdahale çalışmaları başladı. Dağları kaplayan beyaz duman havadan ve karadan görüntülendi.

Son dakika! Kazdağları'ndaki yangın ne durumda? Orman yangınında son durum!

Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii’nde dün orman yangını çıktı. Öğlen vakti çıkan yangın halen devam ediyor. Gece saatlerine kadar yangına 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel gece boyunca da müdahaleye devam etti. Havanın aydınlanmasıyla dağlardan tekrar beyaz dumanların yükseldiği görüldü, bu defa havadan müdahale çalışmaları başlatıldı.

Son dakika! Kazdağları'ndaki yangın ne durumda? Orman yangınında son durum!

Gün boyu yangına müdahalenin devam edeceği ön görülüyor. Bölgede rüzgar esintisinin olmaması ekiplerin işini kolaylaştıracak gibi duruyor. Yangına dair görüntüler havadan drone ile görüntülenirken, karadan da olay yerine dair görüntüler paylaşılıyor.

Son dakika! Kazdağları'ndaki yangın ne durumda? Orman yangınında son durum!

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