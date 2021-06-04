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  3. Son dakika | Kelbecer'de mayın patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

Son dakika | Kelbecer'de mayın patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

Son dakika... Azerbaycan'ın Kelbecer şehrinde Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması  sonucu Azerbaycanlı 2 gazeteci yaşamını yitirdi. 

Son dakika | Kelbecer'de mayın patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

Son dakika... Alınan bilgilere göre Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Kelbecer bölgesinde  Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ve Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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