Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler söyleyen Sedef Kabaş'ı destekledi!

Son dakika haberi... Çıktığı bir televizyon programında Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği hakaret içerikli sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gözaltına alınarak karakola götürülmüştü. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Sedef Kabaş'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BURALARA KADAR DÜŞTÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeler kullanan Kılıçdaoğlu, "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." dedi.

Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 22, 2022

Bir sonraki paylaşımında da konuyla ilgili yazılara yer veren Kılıçdaoğlu, "Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" ifadelerini kullandı.

Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 22, 2022

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir televizyon programında çirkin ifadeler kullanan Sedef Kabaş, cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı! Gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA Gazeteci Sedef Kabaş, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi