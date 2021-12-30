Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu yine kapıda kaldı, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı!

Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen atama sürecine ilişkin konuları görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini söylemişti. Emrivaki ziyaret talebinde bulunmayı alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda TUİK binasına alınmamış, kapıda kalmıştı. Bu defa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini reddetti.

"EMRİVAKİ TALEPLERE KARŞILIK VERMEMİZİ BEKLEMESİN"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecine ilişkin açıklamalarına son noktayı koymuştu. Hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini reddeden Özer,

"Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerine yer vererek, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi.

KILIÇDAROĞLU: GENCECİK EVLATLARIMIZA YAZIKTIR, GÜNAHTIR

Öte yandan saat 13.00 sıralarında bakanlık binasının önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. Daha sonra bakanlık binası önünde basın mensupların açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlar artı 3 eksi 3 puan verilecektir uygulaması neden terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.''