Son dakika! Kiev'de hava saldırısı sirenleri kulak patlatıyor! Sirenler çalmaya başladı, şimdi ne olacak?

Son dakika! Kiev'de hava saldırısı için sirenler çalmaya başladı. Başkentte yeniden yükselen patlama sesleri ise "Şimdi ne olacak?" sorularını beraberinde getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. günü tamamladı. Ukrayna'nın başkenti olan Kiev, Pazar gününe siren sesleri ve art arda duyulan patlamalarla başlarken, BM, Ukrayna'da şu ana kadar 64 silivin yaşamını yitirdiğini 240 sivilin de yaralandığını duyurdu. Peki şimdi ne olacak?

İŞGALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE GELİŞMELER

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali devam ederken, ülkenin belirli noktalarından siren ve patlama sesleri yeniden yükselmeye başlıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Rusya'nın 2 Ukrayna kentini daha kuşattığı daha duyuruldu. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika yeni gelişmeler...

09.31: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yurtdışından gelen gönüllüler için yabancı bir bir birlik kurulacağını duyurdu.

09.30: Ukrayna'da Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.

09.28: Ukrayna boru hattı operatörü, gaz taşıma boru hattının normal çalıştığını söyledi.

09.24: Reuıters: Kiev'de patlama sesi duyuldu.

09.13: AFP: Rusya, Harkov'un ardından Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Berdyansk kentini de kuşattığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde Kherson ve Berdyansk kentleri Rus silahlı kuvvetleri tarafından tamamen ablukaya alındı" dedi.

09.10: Reuters: Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

08.50: Ukrayna, Rus güçlerinin Harkov'a girdiğini açıkladı.

08.30: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı girişimlerinin başarısız olacağı vurgusu yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kaydedildi.

Google'dan Rus devlet medyasına sert yaptırım!

08.00: Google, Rus devlet medyasına ait internet siteleri, uygulamalar ve YouTube hesaplarının gelir elde etmesini askıya aldı.

07.15: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

06.21: Ukrayna'dan Rusya ile müzakere açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

05.25: Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi.

05.10: Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Macron, Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan ayrılmasını istedi

05.00: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan en hızlı şekilde ayrılmasını talep etti

04.39: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

04.25: Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.