Son Dakika| Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Helalleşelim kesinlikle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan 'helallik' istemesine erken seçim çağrısı ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum" sözleriyle yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan 'helallik' istemesine, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum" sözleriyle yanıt verdi. Twitter'dan yanıt vererek, Türkiye için erken seçim çağrısı yaptı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" ifadelerini kullandı.