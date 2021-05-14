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Son Dakika| Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Helalleşelim kesinlikle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan 'helallik' istemesine erken seçim çağrısı ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Son Dakika| Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Helalleşelim kesinlikle
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