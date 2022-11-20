Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı! Yaralı asker ve polisler var!

Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir asker ve iki polisimiz yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı! Yaralı asker ve polisler var!

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 4 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 4 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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