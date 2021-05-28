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  3. SON DAKİKA! Kirazlı-Başakşehir-Metrokent metro seferlerine tadilat engeli! Seferler yapılmayacak!

SON DAKİKA! Kirazlı-Başakşehir-Metrokent metro seferlerine tadilat engeli! Seferler yapılmayacak!

Son dakika haberi... Metro İstanbul yetkililerinin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, entegrasyon çalışmaları nedeni ile Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferlerin yarına kadar yapılamayacağı duyuruldu.

SON DAKİKA! Kirazlı-Başakşehir-Metrokent metro seferlerine tadilat engeli! Seferler yapılmayacak!

Son dakika haberi... Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat hattında yapılan çalışmalar sebebiyle bugün saat 15.00'ten itibaren  M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent sefelerinin yapılmayacağı belirtildi. Çalışmanın yarına kadar süreceğinin ve seferlerin ancak 29 Mayıs Cumartesi günü (yarın) 14.00'te başlayacağının duyurulduğu bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00’ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00’e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacaktır. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verilecektir."

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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