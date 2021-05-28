SON DAKİKA! Kirazlı-Başakşehir-Metrokent metro seferlerine tadilat engeli! Seferler yapılmayacak!

Son dakika haberi... Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat hattında yapılan çalışmalar sebebiyle bugün saat 15.00'ten itibaren M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent sefelerinin yapılmayacağı belirtildi. Çalışmanın yarına kadar süreceğinin ve seferlerin ancak 29 Mayıs Cumartesi günü (yarın) 14.00'te başlayacağının duyurulduğu bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00’ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00’e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacaktır. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verilecektir."

#MetroDuyuru #M3

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00’ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00’e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacaktır. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verilecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 28, 2021