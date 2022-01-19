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  3. Son dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika... Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Son dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika... Alınan bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve işçileri taşıyan henüz 71 S 0281 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandıSon dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandıSon dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandıSon dakika | Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Tayfun Altuntaş
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