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  3. Son dakika | Kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Kırmızı kategoride yer alan Agit Bismil kod adlı PKK'lı terörist Aydın Şimşek'in Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika | Kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Kırmızı kategoride yer alan Agit Bismil kod adlı PKK'lı terörist Aydın Şimşek'in Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kırmızı kategoride yer alan Agit Bismil kod adlı PKK'lı terörist Aydın Şimşek'in Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 Milyon ₺'ye kadar ödülle;
Kırmızı Kategoride aranan
Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi

Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bilinmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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