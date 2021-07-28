Son dakika | Kışlaya sabotaj girişimi! Yangın çıkarmak isteyen kişi yakalandı

Son dakika haberi...Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülere yaklaşan bir kişi buradaki otları tutuşturdu. Kışla içinde yangın çıkaran şahıs, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar, yangın çıkaran şahsı polise teslim etti.

Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.