Son dakika | KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi.

Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; kaza Gazimağusa-Lefkoşa yolunda meydana geldi.

Yapılan açıklamada taoğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

FİKRİ ATAOĞLU KİMDİR?

Fikri Ataoğlu 1964 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinin Avtepe köyünde dünyaya geldi.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Gazimağusa'da tamamladı. İngiltere'de iki yıllık çalışma yaşamından sonra KKTC'ye döndü. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Amatör Yat Kaptanlığını bitirdi. Gazimağusa Tekwando Asbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Üyeliği, Mağusa Denizciler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Berna LTD. Benzin İstasyonu, Yapı Market, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak LTD. Şirketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1992 yılından beri Demokrat Parti'de çeşitli görevlerde yer aldı. Halen Demokrat Parti Ulusal Güçler Gazimağusa İlçe Başkanlığını yürütmektedir. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti'den Mağusa Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 2018 seçimlerinde tekrar seçildi ve seçimden sonra kurulan dörtlü koalisyon hükûmetinde görevini sürdürdü.

30 Kasım 2019'da yapılan ve tek aday olduğu kurultayda Demokrat Parti Genel Başkanı oldu.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan Ersan Saner başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı oldu.

İngilizce ve Rumca bilen Ataoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.