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  3. Son dakika | Kobani olaylarına mali yapılanmasına operasyon: Gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

Son dakika | Kobani olaylarına mali yapılanmasına operasyon: Gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

Son dakika... 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanması kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika | Kobani olaylarına mali yapılanmasına operasyon: Gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu  6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Buna göre PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak; banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları incelendi.

91 ŞÜPHELİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ 

Bu kapsamda incelemeler sonucu HTS analiz raporlarına göre gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen/yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin için 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA  ALINDI

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li eski belediye yöneticilerinin de olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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