Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Son dakika | Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılış töreninde konuştu: Ne var ne yok bulup çıkaracağızDiagne'nin canlı yayını izleyenleri kahkahaya boğdu! Banyo'da gözlük ve atkı takarak İrem Derici şarkısı dinledi!'Kalbimin tek sahibine' şarkısını söyleyen Diagne'ye İrem Derici'den yanıt gecikmedi!Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hastalığı nedir? neden hasta, yoğun bakımda mı?Esnaf Odaları'nda kongre süreci başlıyor! Kongrelere 2 ay kala 'ilk' aday Berberler Odası'ndan geldiSon dakika! Milli takımda sakatlık şoku! Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı!GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? GSB güvenlik ve temiz görevlisi mülakat sonuçları belli oldu mu?Kolesterin ne demek, TDK'ya göre Kolesterin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika | Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü dereye uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika | Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü dereye uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı. Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

 

20211109-2-50801801-70482122.jpg20211109-2-50801801-70482123.jpg20211109-2-50801801-70482124.jpg20211109-2-50801801-70482125.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT