Son dakika | Kocaeli Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü dereye uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı. Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.