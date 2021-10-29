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  3. Son dakika| Kocaeli Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin vagonları devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika| Kocaeli Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin vagonları devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treninin iki vagonu raydan çıkarak yan devrildi. Bölgeye sevk edilen ekipler vagonları kaldırmak için çalışma başlattı.

Son dakika| Kocaeli Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin vagonları devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Alınan bilgilere göre saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi mevkisinde TCDD'ye ait boş yolcu treninin iki vagonu bilinmeyen nedenle raylardan çıkarak yana devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Raylardaki elektrik akımının kesilmesinin ardından yan yatan vagonların kaldırılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kazada ölü veya yaralı bulunmazken vagonlarda maddi hasar oluştu.

Son dakika| Kocaeli Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin vagonları devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildiSon dakika| Kocaeli Gebze'de tren kazası: Yolcu treninin vagonları devrildi! Bölgeye ekipler sevk edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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