Son dakika! Kollar yeniden sıvanıyor! Biontech, yeni varyant Omicron için özel aşı geliştirileceğini açıkladı!

Uzmanların "en tehlikeli varyant türü" dedikleri Omicron'un, son olarak Hollanda ve Danimarka'da görülmesiyle toplamda 10 ülkeye sızmış durumda. Bununla birlikte diğer ülkelerde, varyanta karşı tedbirlerini şimdiden almaya başladı. Japonya, sınırlarını tüm yabancı ziyaretlere kapatmayı hedeflemişti.

YENİ TEHLİKEYE KARŞI ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından, Omicron varyantı de ülkelerde paniğe neden oldu. Omicron, Kovid-19 virüsünün yeni varyantı olarak bilinen bir virüs tehlikesidir. Uzmanları bulaşıcılığı konusunda tedirgin eden bu varyant, aşı olan kişilere de bulaşabiliyor. En belirgin belirtileri arasında, yorgunluk, kemik ağrısı gibi bitkinliğe neden olan durumlar gözlemleniyor.

Uzmanların Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklamasının ardından, Biontech harekete geçti.

Biontech, yeni Omicron varyantı için harekete geçti. Firma, Omicron için özel aşı üretimi için çalışmalara başlanılacağını açıkladı.

OMİCRON NEDİR?

Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.

Omicron, Kovid-19 virüsünün yeni varyantı olarak bilinen bir virüs tehlikesidir. Toplamda 10 ülkeye ulaşan bu varyantın, Türkiye'ye de gelme olasılığı da var. micron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirmişti. Son olarak, Japonya'da tedbiri baştan almak istedi ve sınırlarını tüm ziyaretçilerine kapatacağını bildirdi.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir 2021? | Omicron nedir, bulaşıcı mı 2021?

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

DSÖ'den Omicron varyantına ilişkin yeni açıklama! "Küresel risk çok yüksek!"

Omicron alarmı verildi! Japonya sınırlarını tüm yabancı ziyaretçilere kapatıyor!

Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'kısıtlama' çağrısı