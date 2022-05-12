Son dakika | Komandolardan başarılı operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 teröristin Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Öte yandan dün yapılan bilgilendirmede Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/YJ5MeBRqRm
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