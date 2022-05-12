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  3. Son dakika | Komandolardan başarılı operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Komandolardan başarılı operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 teröristin Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Komandolardan başarılı operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

Son dakika | Komandolardan başarılı operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan dün yapılan bilgilendirmede Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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