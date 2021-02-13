Son dakika...AFAD verilerine göre Ermenistan'ın Armavir şehrinde saat 14.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 20.87 kilometre altında gerçekleşti

AFAD'dan yapılan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ermenistan'ın Armavir kenti yakınlarında saat 14.29'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Öte yandan deprem Iğdır ve çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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