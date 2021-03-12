Son dakika... Komşu Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesinin verilerine göre saat 15.57'de Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre altında kaydedildi.
Öte yandan 3 Mart tarihinde Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 13.16'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD verilerine göre söz konusu deprem Larisa kenti yakınlarında saat 15.57'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşti.