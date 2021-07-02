Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 22.46 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de meydana gelen depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saat 22.46'da yaşan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın paylaşımı:

BİR DEPREM DAHA!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Girit Adası'nda saat 23.30 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.

Depremin 14.6 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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