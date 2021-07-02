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  3. Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.46'da Girit Adası açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirtildi.

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 22.46 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de meydana gelen depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saat 22.46'da yaşan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

BİR DEPREM DAHA!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Girit Adası'nda saat 23.30 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.

Depremin 14.6 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Komşuda 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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