Son dakika |Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri 3 Ağustos Salı günü tamamlanmıştı. 3 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun'un yakalanmasına yönelik çalışmalar devam sürerken Mehmet Altun 4 Ağustos Çarşamba günü yakalanmıştı.

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