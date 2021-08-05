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  3. Son dakika |Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı

Son dakika |Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.

Son dakika |Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.

Detaylar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri 3 Ağustos Salı günü tamamlanmıştı. 3 Ağustos'ta  adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun'un yakalanmasına yönelik çalışmalar devam sürerken Mehmet Altun 4 Ağustos Çarşamba günü yakalanmıştı.

{TITLE_STRIP}Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!

{TITLE_STRIP}Konya'da katliam! Husumetli olduğu aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'dan 'pes' dedirten ifadeler: Uzlaşmak için gittim

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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