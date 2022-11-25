Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet etmişlerdi! O caniler hakkında yeni gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde barınakta bulunan hayvanlara işkence eden şahıslar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet etmişlerdi! O caniler hakkında yeni gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışanın elindeki kürekle, bir köpeğin başına vurduğu anların sosyal medyada gündem olması sonrası gözaltına alınan canilerle ilgili çıkarıldıkları mahkemede karar verildi.

Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet etmişlerdi! O caniler hakkında yeni gelişme!

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvan barınağında köpeğe eziyet eden Murat B. ile Sefa Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet etmişlerdi! O caniler hakkında yeni gelişme!

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