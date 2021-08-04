Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!

Son dakika haberi... Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı arazide yakalandı.

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NE OLMUŞTU?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Dün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun'un yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

Mehmet Altun 4 Ağustos Çarşamba günü yakalandı.