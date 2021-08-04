Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı?Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret4 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarıGalatasaray'da lisans çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?4 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?CZN Burak yangın bölgesine gitti, sosyal medya ayağa kalktı: "Hala şov peşindesin!"Duracan isminin anlamı nedir, Duracan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Banuhan isminin anlamı nedir, Banuhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aybegim isminin anlamı nedir, Aybegim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!

Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!

Son dakika haberi... Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı arazide yakalandı.

Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme: 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı!

Son dakika haberi... Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı arazide yakalandı.

Detaylar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Dün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet Altun'un yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

Mehmet Altun 4 Ağustos Çarşamba günü yakalandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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