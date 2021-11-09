Son dakika: Konyalılar gece uyurken de depreme yakalandı! Meram ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre 8 Kasım Pazartesi günü saat 20.43'te 10.61 km derinlikte 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken 3 metruk binada hasar meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar evlerine girmeden geceyi dışarı da geçirdi, Bazı vatandaşlar ise evlerine gitti.

GECE SAATLERİNDE GELEN ARTÇI KORKUTTU

Ayrıca söz konusu depremin ardından küçük sarsıntılar meydana gelirken gece saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem saat 02.38'de yerin 7.00 km altında kaydedildi.

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