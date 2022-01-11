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Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!

Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen kazada, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı aracın Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildiği ifade edildi. 

Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!

Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Detaylar gelecek...

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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