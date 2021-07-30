Son dakika | Korkunç olay! Bir evde 7 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, olay saat 18.50 sıralarında Konya’nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Konya’nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'taki katliam gibi saldırı sonrası ev ateşe verildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

HaberTürk'te yer alan habere göre, vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan kişilerin Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.