SON DAKİKA| Korkutan deprem sonrasında Vali Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da saat 15.08'de deprem meydana gelen ve AFAD tarafından, merkez üssü İstanbul Kartal büyüklüğü ise 3,9 olarak açıklanan deprem sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Korku dolu anlara neden olan ve Marmara genelinde hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.