Koronavirüs salgınında alınan tedbirlere rağmen, yeni vaka, hasta ve ağır hasta sayısı artmaya devam ederken son durumu görüşmek için Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda salgına karşı alınan tedbirlerin sonuçları, tedavi yöntemleri, aşı çalışmaları, vaka sayıları ve hastanelerdeki son durumun görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.