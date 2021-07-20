Son dakika | Koronavirüs salgını geri adım attırdı! Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi

Yeni sezona Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerinde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başlayan sarı lacivertliler, kampın ardından İstanbul'a gelmiş ve hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 yenmişti.

Yeni sezon öncesi Slovenya'da kamp yapmayı planlayan sarı lacivertli takım koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine geri adım attı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada," Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.





Açıklamanın devamında sarı lacivertli takımın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüreceği, hazırlık maçı programının kısa süre sonra duyurulacağı ifade edildi.