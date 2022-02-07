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  3. Son dakika! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklama!

Son dakika! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklama!

Son dakika! Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Son dakika! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklama!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor." dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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