Son dakika! Köylerde anaokulu açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e indirildi!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, bütün çocuklar okul öncesi eğitim görebilsin diye, köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki ana sınıflarına ilişkin yeni düzenleme geliştirdi. Buna göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

BAKAN MAHMUT ÖZER AÇIKLADI

40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran MEB Bakanı Mahmut Özer, "Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz." dedi.

"5 ÇOCUK İÇİN ANA SINIFLARI AÇILABİLECEK"

Bakan Özer şunları kaydetti:

"Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"