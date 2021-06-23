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  3. SON DAKİKA! KPSS sorularını dağıtan FETÖcü yakalandı! 2 yıldır evinden çıkmıyormuş!

SON DAKİKA! KPSS sorularını dağıtan FETÖcü yakalandı! 2 yıldır evinden çıkmıyormuş!

Son dakika haberi... KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

SON DAKİKA! KPSS sorularını dağıtan FETÖcü yakalandı! 2 yıldır evinden çıkmıyormuş!

Son dakika haberi... KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

FETÖ'nün KPSS Çalışma Evleri Sorumlusu ve KPSS sorularının örgüt içinde dağıtılmasında aktif rol  oynayan H.D. Ankara'da yakalandı. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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