SON DAKİKA! KPSS sorularını dağıtan FETÖcü yakalandı! 2 yıldır evinden çıkmıyormuş!
Son dakika haberi... KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.
Son dakika haberi... KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.
FETÖ'nün KPSS Çalışma Evleri Sorumlusu ve KPSS sorularının örgüt içinde dağıtılmasında aktif rol oynayan H.D. Ankara'da yakalandı.
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