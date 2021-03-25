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  3. SON DAKİKA! Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçağı düştü!

SON DAKİKA! Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçağı düştü!

Son dakika haberi... İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jetin, Cornwall bölgesinde düştüğü bildirildi.

SON DAKİKA! Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçağı düştü!

Son dakika haberi... İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jet, Güneybatı İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düştü.
Mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Askeri kaynaklar, jetin Culdrose merkezli 736'ncı filoya ait olduğunu teyit etti.

Uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Halka, olay yerinden uzak durma çağrısı yapıldı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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