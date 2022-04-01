Son dakika | Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi yapacak Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vldamir Putin, telefon görüşmesi yapacak. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı, barış müzakereleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

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Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki ülke arasındaki görüşmeleri sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vldamir Putin, günün ilerleyen saatlerinde telefon görüşmesi yapacak. KREMLİN'NDEN AÇIKLAMA Kremlin'den yapılan açıklamada," Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilerleyen saatlerde telefonla görüşecek" denildi. GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK? Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı, barış müzakereleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulması bekleniyor. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri