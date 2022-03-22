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  3. Son dakika | Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan nükleer silah açıklaması! "Putin başvurabilir"

Son dakika | Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan nükleer silah açıklaması! "Putin başvurabilir"

Son dakika!Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir" açıklamasında bulundu.

Son dakika | Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan nükleer silah açıklaması! "Putin başvurabilir"

Son dakika...Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamadı
Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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