Son dakika... Kremlin'den Biden'in katil açıklamasına cevap: İlişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor

Son dakika...ABD Başkanı Biden'in Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a verdiği mülakatta Rusya Devlet Başkanı Putin için kullandığı ifadeler üzerine değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov," Çok kötü ifadeler. Biden, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyeceğini açıkça gösterdi. Kremlin buna göre hareket edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Biden, Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim." diye konuştu.

Stephanopoulos'un "Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Biden, "Evet." cevabını verirken, "Bedel ödeyecek, göreceksin." diye konuştu.

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