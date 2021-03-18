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  3. Son dakika... Kremlin'den Biden'in katil açıklamasına cevap: İlişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor

Son dakika... Kremlin'den Biden'in katil açıklamasına cevap: İlişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor

Son dakika ... ABD Başkanı Biden'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e katil demesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, “Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor” denildi.

Son dakika... Kremlin'den Biden'in katil açıklamasına cevap: İlişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor

Son dakika...ABD Başkanı Biden'in Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a verdiği mülakatta Rusya Devlet Başkanı Putin için kullandığı ifadeler üzerine değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov," Çok kötü ifadeler. Biden, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyeceğini açıkça gösterdi. Kremlin buna göre hareket edecek" dedi. 

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Biden, Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim." diye konuştu. 

Stephanopoulos'un "Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Biden, "Evet." cevabını verirken, "Bedel ödeyecek, göreceksin." diye konuştu.

Biden'ın Biden'ın "Bence Putin bir katil" sözü sonrası Rusya'dan flaş hamle!

Biden'den inanılmaz itham: Rus lider Putin katildir!Biden'den inanılmaz itham: Rus lider Putin katildir!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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