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SON DAKİKA! Kripto para borsası Binance'de para çekme işlemleri durdu!

Son dakika haberi... Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olarak gösterilen Binance'nin para çekme işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi. Twitter'den açıklama yapan yetkililer, durumun düzelmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

SON DAKİKA! Kripto para borsası Binance'de para çekme işlemleri durdu!

Son dakika haberi... Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurdu.

Binance'ın Twitter hesabı üzerinden yapıla açıklamada, durumun geçici olduğu ifade edilirken, ekiplerin konu üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı, ancak ekiplerin konu üzerinde detaylı çalışma başlattıkları belirtilerek "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

 

Yaklaşık yarım saat sonra, yine Twitter üzerinden yapılan açıklamada ise para çekme işlemlerinin yeniden başlatıldığı duyuruldu. Yetkililer haberi, "Para çekme işlemleri artık yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkürler." ifadeleriyle kamuoyuna sundu.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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