SON DAKİKA! Kripto para borsası Binance'de para çekme işlemleri durdu!

Son dakika haberi... Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurdu.

Binance'ın Twitter hesabı üzerinden yapıla açıklamada, durumun geçici olduğu ifade edilirken, ekiplerin konu üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı, ancak ekiplerin konu üzerinde detaylı çalışma başlattıkları belirtilerek "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

All withdrawals are temporarily suspended on #Binance.



Rest assured our team is working on it.



We apologize for any inconvenience caused and thank you for your patience.